Projeto para viabilizar concurso de auditor fiscal em Mossoró é enviado à Câmara

O Projeto de Lei Complementar 21 representa um passo importante na modernização da estrutura administrativa e no fortalecimento da equipe responsável pela arrecadação de tributos municipais para investimentos no município. "Estamos diante de uma oportunidade crucial para aprimorar os serviços oferecidos à população. Com a aposentadoria de alguns auditores, precisamos preencher essas vagas e fortalecer nossos quadros, garantindo um corpo técnico qualificado para as tarefas de fiscalização e arrecadação, além de garantir mais oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público", destacou o prefeito Allyson Bezerra.