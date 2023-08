Humorista Zé Lezim se apresenta nesta quinta-feira (10), na Festa do Bode 2023. Somente no primeiro dia a maior caprifeira do Rio Grande do Norte terá shows musicais, humorísticos, entrega de certificados de cursos realizados em comunidades rurais de Mossoró, feiras e muito mais. A grande atração do dia é o humorista Nairon Barreto, mais conhecido como Zé Lezin. O paraibano se apresenta no palco Espaço Vila do Bode, a partir das 20h40.

A grande atração do dia é o humorista Nairon Barreto, mais conhecido como Zé Lezin. O paraibano se apresenta no palco Espaço Vila do Bode, a partir das 20h40. O cantor mossoroense Carlinhos Nave abre a programação de shows na primeira noite do evento. Ele também estará no espaço e o show tem início às 19h30.

Já no Palco Vila do Forró, as atrações são Darlan Dias e Forró dos 3. O cantor sobe ao palco a partir das 22 horas e a banda de forró tem apresentação programada para a 0h.

Consta ainda na programação da festa a abertura da Carreta Banco do Brasil e a entrega de certificados de cursos oferecidos pela Secretaria de Agricultura de Mossoró em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Durante todo o dia haverá exposição de estandes institucionais e comerciais, feira de artesanato, além da feira de máquinas e implementos agrícolas. O horário de funcionamento destes espaços se estenderá até as 22 horas. Também nesta quinta-feira haverá o início do torneio leiteiro, na modalidade interestadual. A competição tem início às 19 horas.

O primeiro dia de atividades da festa agenda o Seminário de Ovinocaprinocultura, no Espaço Vila do Bode. Os temas são: reuso de água, alimentação de ovinos e caprinos, dieta, eficiência na caprinocultura, manejo, entre outras atividades ao longo do dia.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO 1º DIA DA FESTA DO BODE

PROGRAMAÇÃO GERAL

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

18h: Abertura Carreta Banco do Brasil (Carreta BB)

19h: Entrega de certificados Cursos Senar (estande Seadru)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Dia 10 de agosto 2023 – quinta-feira

PALCO ESPAÇO VILA DO BODE

19h30: Carlinhos Nave

20h40: Zé Lezin

PALCO VILA DO FORRÓ

22h: Darlan Dias

Meia-noite: Forró dos 3

PROGRAMAÇÃO ESTANDES E FEIRAS

Dia 10 de agosto 2023 – quinta-feira

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 22h

PROGRAMAÇÃO EXPOSIÇÃO E JULGAMENTO

Dia 10 de agosto 2023 – quinta-feira

Admissão dos animais no Parque – 7h às 18h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Secagem – 19h

Peso Pesado Local – Primeira Pesagem – 20h

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL GASTRONÔMICO

Dia 10 de agosto 2023 – quinta-feira

Espaço Gastronômico

VILA DO BODE – 18h às 22h

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Dia 10 de agosto 2023 – quinta-feira

Seminário de Ovinocaprinocultura – Espaço Vila do Bode

8h30 - Reuso de água na produção de forragem no semiárido

9h30 - Como melhorar a alimentação de caprinos e ovinos

10h30 - Palma forrageira na dieta de caprinos e ovinos

11h30 - Como ser mais eficiente na caprinovinocultura.

15h - Carreta BB – Produtor – Pesquisa – programação financeira

18h - Ovinocaprinocultura Manejo reprodutivo de ovinos Alimentação de Ovinos em Confinamento Manejo geral de crias

18h - Bate-papo com a agência BB - Convite para os professores, técnicos e servidores de IFES

19h - Espaço Pesquisadores e Financiamentos