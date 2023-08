Jovem de 22 anos é executado a tiros dentro de uma residência nos Paredões, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira (10), na rua Marechal Floriano. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, testemunhas afirmaram que a vítima, Valterlan Vitor, de 22 anos, estava em uma bicicleta, sendo perseguido por dois homens em uma motocicleta, ambos armados. Para tentar escapar, o jovem entrou em uma residência, mas foi seguido pelos suspeitos, que desferiram vários disparos contra ele e fugiram em seguida. A motivação do crime, bem como a identificação dos autores será investigada pela DHPP.

