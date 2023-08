FGV divulga resultado preliminar das provas discursiva do concurso do TJRN . O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (11), pela banca organizadora do concurso. O Edital nº 3/2023 prevê 160 vagas para o cargo de Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva. A FGV também informou o cronograma com as datas previstas para as próximas etapas; confira.

FOTO: REPRODUÇÃO