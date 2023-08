35 agricultores de Mossoró recebem seus CAFs durante a Festa do Bode 2023. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar identifica e qualifica o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei n.º 11.326/2006). A inscrição do CAF é requisito básico para obtenção do acesso às diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.

FOTO: REPRODUÇÃO