Governo realiza convocação de aprovados no concurso da PCRN para curso de formação. Ao todo são 250 agentes policiais substitutos, 50 delegados substitutos e 100 escrivães substitutos. Os convocados farão Curso de Formação Profissional de três meses, no período de 31 de outubro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. As matrículas dos 400 concursados serão exclusivamente online, no período de 21 a 25 de agosto deste ano.

Por intermédio da Academia de Polícia Civil, o Governo do Estado anunciou o calendário das matrículas e convocação definitiva dos concursados para a carreira de agente policial substituto (250), delegado substituto (50) e escrivão substituto (100).

Os convocados farão Curso de Formação Profissional de três meses, no período de 31 de outubro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

As matrículas dos 400 concursados serão exclusivamente online, no período de 21 a 25 de agosto deste ano. Será indispensável o cumprimento da carga horária obrigatória mínima de 90% do Curso de Formação.

Após a efetivação da matrícula - e enquanto durar a participação no Curso de Formação Profissional, realizado para o provimento dos cargos integrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte -, os candidatos farão jus a uma bolsa de estudos no valor de 50% da parcela única da classe inicial do cargo a que concorre, de acordo com o Estatuto da Polícia Civil.

O edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E) desta terça-feira (15), traz todas as normas da última etapa do concurso da Polícia Civil, determinando, inclusive, que os convocados para o Curso de Formação Profissional deverão providenciar a lista completa do enxoval de alunos, sem ônus para a Polícia Civil, sendo desligados os concursados que não se apresentarem munidos dos materiais no dia da aula inaugural ou quando solicitados em outro momento.





Cronograma de Atividades

21 a 25/ago/2022 Período das matrículas online

31/ago/2023 Homologação provisória das matrículas

01 a 04/set/2023 Interposição de recurso sobre indeferimento de matrícula

6/set/2023 Homologação final das matrículas na primeira chamada

6/set/2023 Edital de convocação em segunda chamada

11 a 15/set/2023 Período de matrículas on line em caso de 2ª chamada

19/set/2023 Homologação provisória das matrículas da 2ª chamada

20 a 21/set/2023 Interposição de recurso s/ indeferimento de matrícula da 2ª chamada

23/set/2023 Homologação definitiva das matrículas da 2ª chamada

31/out/2023 Aula inaugural

31/jan/2024 Previsão do término do Curso de Formação

05/fev/2024 Homologação do resultado do Curso de Formação