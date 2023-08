Hospital Regional de Assu terá investimento de R$ 1,2 milhão para reforma e melhorias. A obra, com previsão de término em dezembro deste ano, contemplará a recuperação da cobertura da unidade, reparos na instalação elétrica, esquadrias, pintura, piso e forro. O hospital já havia passado por uma grande reforma e ampliação, entregue em fevereiro deste ano, fruto de um investimento de R$ 5,9 milhões. Foram realizadas melhorias no centro cirúrgico, bloco administrativo e instalações elétricas e hidráulicas, entre outras.

Atendendo a 8ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte, o Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos (HRNIS), em Assu, contará com novas melhorias, por meio de recursos na ordem de R$ 1,2 milhão.

A obra, com previsão de término em dezembro deste ano, contemplará a recuperação da cobertura da unidade, reparos na instalação elétrica, esquadrias, pintura, piso e forro.

O hospital já havia passado por uma grande reforma e ampliação, entregue em fevereiro deste ano, fruto de um investimento de R$ 5,9 milhões. Foram realizadas melhorias no centro cirúrgico, bloco administrativo e instalações elétricas e hidráulicas, entre outras.

Os avanços são vistos não só na estrutura da unidade, mas também nos novos equipamentos adquiridos, como o foco cirúrgico, instalado em abril deste ano. As aquisições possibilitaram ampliar a capacidade de realização de cirurgias, bem como qualificar os serviços prestados.

“Nossa jornada de transformação tem sido uma fonte de esperança e cuidado para a comunidade. A visão e comprometimento do Governo do Estado para com nosso hospital foram fundamentais para a conquista da excelência em serviços médicos. A reestruturação pela qual passamos representou uma revolução em nossos padrões de atendimento, permitindo uma melhora significativa e proporcionando um ambiente moderno e acolhedor para nossos pacientes e equipe. Cada mudança implementada tinha como foco a qualidade dos cuidados prestados e a humanização dos serviços, em busca de respeitar a dignidade e individualidade de cada paciente”, relatou a diretora da unidade, Debora Katielly Cavalcante.

Uma das prioridades da reestruturação do hospital consiste na saúde materno-infantil, com a finalidade de se tornar referência na região do Vale do Açu.

Foi implantado um novo setor de obstetrícia no hospital, com quatro áreas de parto, pré-parto e pós-parto (PPP) e 20 novos leitos, de modo a melhorar substancialmente o atendimento às grávidas e recém-nascidos dos 12 municípios atendidos, que englobam mais de 130 mil pessoas. A ideia é que a maternidade seja gerida pelo Consórcio de Saúde do Vale do Açu, instalado oficialmente pela Sesap em parceria com os municípios há poucos dias.

“É inspirador ver como nossos esforços estão impactando positivamente na vida das pessoas. Ver sorrisos de gratidão nos rostos dos pacientes e suas famílias nos lembra do motivo pelo qual estamos aqui: para cuidar e servir. Nossa jornada está apenas começando, e com a liderança do governo e o empenho de nossa equipe, tenho certeza de que continuaremos a elevar o padrão de cuidados médicos em nossa região”, disse a diretora.

Serviços do hospital

Atualmente são oferecidos os seguintes serviços no HRNIS: UTI com 10 leitos; Clínica médica com 10 leitos; Centro obstétrico com 3 salas PPP, 1 sala de parto e 20 leitos de alojamento conjunto; Centro cirúrgico para demandas eletivas com 5 leitos no CRO, 3 salas cirúrgicas e 12 leitos na clínica cirúrgica. É realizada uma média de 160 cirurgias mensais. O hospital dispõe, ainda, de salas específicas para exames como ultrassom, cardiotocógrafo/triagem e Raios-X.