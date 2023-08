Lawrence e Fátima recebem aval do PSDB para fortalecer o partido em Mossoró

Em o Encontro 'Diálogos Tucanos RN' do PSDB do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, em Natal, com a presença do governador e presidente nacional da sigla, Eduardo Leite, o presidente da Câmara de Mossoró Lawrence Amorim e a esposa Fátima Tereza receberam mais do que o comando do PSDB: Foi a missão de reestruturar o partido com vistas às eleições de 2024. "O momento é de unir sonhos e construir projetos, diz o presidente da Câmara Lauwrence Amorim

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, participou do Encontro 'Diálogos Tucanos RN' do PSDB do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (18), em Natal. De saída do Solidariedade, o vereador acompanhou a filiação de Fátima Tereza, sua esposa, ao PSDB – ela, a nova presidente do partido em Mossoró.

Abonaram a ficha de inscrição de Fátima Tereza no PSDB o presidente do partido no Estado e da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira, e o presidente nacional da legenda e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ato pavimenta o caminho político do vereador Lawrence Amorim.

Segundo Lawrence, o ato simboliza o novo momento do PSDB no segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. “No evento, recebemos o aval dos presidentes Ezequiel Ferreira e Eduardo Leite para reestruturar o PSDB em Mossoró, com vistas às eleições de 2024”, afirma.

Unir sonhos

Fátima Tereza considerou o ato de sua filiação à legenda, com a presença dos líderes tucanos, um momento especial. A presença de Ezequiel Ferreira e Eduardo Leite, segundo ela, trouxe ainda mais peso à ocasião.

“Tive a oportunidade de ouvir palavras inspiradoras, como as de Ezequiel, que falou sobre unir sonhos e pensar no estado de mãos dadas. E de Eduardo Leite, que destacou como a diversidade nos fortalece e torna o PSDB exemplo para o Brasil”, conta.

O Encontro 'Diálogos Tucanos RN' marcou a filiação ao PSDB de representantes de vários municípios do Estado. Segundo Ezequiel, é o partido que mais cresce em números e representatividade no Estado. “E segue crescendo e desempenhando funções importantes no Rio Grande do Norte”, destaca o deputado.