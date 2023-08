"Diálogos Tucanos pelo Brasil" nesta sexta em Natal com 700 lideranças do RN

Encontro presidido pelo presidente nacional do PSDB e Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente do partido no RN, deputado estadual e presidente da Assembléia, deputado estadual Ezequiel Ferreira. "Ouvindo o que os tucanos do RN têm a nos dizer sobre suas esperanças, expectativas, o que querem para o PSDB, o que querem para o Brasil", disse Eduardo Leite. O presidente estadual do PSDB, deputado estadual Ezequiel Ferreira, festejou o encontro: "Que possamos seguir assim, de mãos dadas, juntos. Quero que o presidente Eduardo Leite saia daqui com o sentimento do Rio Grande do Norte”.

O presidente nacional do PSDB, governador gaúcho Eduardo Leite, esteve no Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (18) ao lado do presidente do PSDB-RN, deputado estadual Ezequiel Ferreira, para a realização do "Diálogos Tucanos pelo Brasil". Após a reunião sediada em Natal, o partido finalizou uma série de encontros ocorridos em todas as regiões do país para discutir os rumos da legenda nacionalmente.

Com as ideias colhidas no RN e nos demais estados da federação, o PSDB apresentará uma cartilha nacionalmente, na próxima quinta-feira (24), com a definição de uma espécie de espinha dorsal sobre o pensamento e a visão do PSDB no que concerne aos temas de maior relevância para a sociedade brasileira.

"Nesse processo de construção não poderíamos deixar de passar por um Estado que tem um PSDB forte, pujante, muito bem estruturado e crescendo, como é o PSDB aqui no Rio Grande do Norte. E é isso que nós estamos fazendo, encerrando o processo de diálogos tucanos aqui pelo RN, ouvindo o que os tucanos do RN têm a nos dizer sobre suas esperanças, expectativas, o que querem para o PSDB, o que querem para o Brasil", disse o governador Eduardo Leite.

O presidente do PSDB-RN, deputado Ezequiel Ferreira, elogiou o trabalho desempenhado pelo governador do Rio Grande do Sul e sua liderança no partido nacionalmente. Para o parlamentar, que também preside a Assembleia Legislativa do RN, o PSDB precisa se fortalecer ainda mais para superar os principais desafios que se apresentam na política do Brasil e também do Rio Grande do Norte.

"Quero dizer ao presidente muito claramente que o sentimento do Rio Grande do Norte é que neste momento, Eduardo, o PSDB precisa de você e num momento bem próximo o Brasil precisará do PSDB. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Norte", discursou Ezequiel.

Durante o evento, num encontro no Versalhes Recepções que contou com mais de 700 lideranças políticas de todas as regiões do RN, foram abonadas por Ezequiel e Eduardo Leite as filiações de lideranças de 21 municípios. Entre os novos membros, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários e pré-candidatos.

O vereador de Natal, Klaus Araújo, e o presidente da Câmara de Mossoró, Lawrence Amorim, estiveram entre os novos mandatários filiados. Além deles, os prefeitos Dr. Renan (Campo Redondo) e Carlinhos de Veri (Parazinho).

Filiaram-se ainda ao PSDB-RN os vice-prefeitos Grimaldi Gondim (Campo Grande), Gilson Neto (Serrinha); Preta (Pendências); Dr. Climério (São Bento do Norte), Agrício (Pedra Grande), Valdir Patrício (Senador Georgino Avelino), Elias Cruz (Arez) e Cinara Dantas (Angicos).

Durante o encontro, o governador Eduardo Leite destacou o desempenho do PSDB no RN e o crescimento que o partido experimentou nos últimos anos.

"Eu venho aqui ao Rio Grande do Norte, Ezequiel, porque vocês são um belo exemplo; as prefeituras que o PSDB tem, o tamanho que nós temos na Assembleia Legislativa, os vereadores que nós temos e a perspectiva que se apresenta com essas novas filiações são fonte de inspiração para nós, para que o PSDB se fortaleça nacionalmente", ressaltou o presidente nacional.

Ezequiel Ferreira agradeceu a presença do presidente Eduardo Leite e dos deputados federais e estaduais, além de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças políticas de todo o Estado e representantes dos diversos segmentos que formam o PSDB.

"Quero dizer, meu caro presidente, que o PSDB no Rio Grande do Norte é o partido que mais cresce nesse Estado. Se hoje temos 32 prefeitos, 26 vice-prefeitos, 245 vereadores, o partido vai crescer muito mais com a carta branca que você nos dá para fazermos desse partido o maior partido do Estado do Rio Grande do Norte", enfatizou o presidente do PSDB-RN.

Ezequiel prometeu para as próximas eleições um partido ainda mais forte e competitivo, principalmente após as novas filiações realizadas nesta sexta-feira e as que serão feitas de modo subsequente, dando continuidade ao processo de reestruturação partidária.

“Que possamos seguir assim, de mãos dadas, juntos. Quero que o presidente Eduardo Leite saia daqui com o sentimento do Rio Grande do Norte”, finalizou o presidente tucano no RN.

Também marcaram presença no evento os deputados federais Benes Leocádio e Paulinho Freire, além dos estaduais Ubaldo Fernandes, Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, Dr. Bernardo Amorim, Eudiane Macedo, Taveira Júnior, Luiz Eduardo e os ex-deputados estaduais Getúlio Rêgo, Vivaldo Costa, Albert Dickson e Dison Lisboa.

“Nunca vi tantas mulheres empoderadas”, diz vice-presidente nacional do PSDB Mulher

Antes do evento de filiações, o PSDB Mulher realizou um grande encontro com cerca de 100 lideranças femininas de todo o Estado. A reunião contou com um almoço que antecedeu o encontro com Eduardo Leite.

A presidente do PSDB Mulher no RN, Isa Carneiro, destacou o crescimento do segmento nos últimos anos e pontuou que atualmente a sigla tem no Estado potiguar sete prefeitas, seis vice-prefeitas e mais de 50 vereadoras.

“E eu tenho certeza de que no próximo ano esse número vai aumentar. A nossa intenção é que estejamos cada vez mais juntas. Nosso Estado não detém tantos recursos, mas com a força dessas mulheres nordestinas, guerreiras, nós vamos conseguir cada vez mais conquistar o nosso espaço”, declarou Isa.

A vice-presidente nacional do PSDB Mulher, deputada federal Thelma de Oliveira, também conversou com as mulheres do PSDB-RN e se impressionou com a quantidade de lideranças femininas protagonistas em todas as regiões do RN.

A deputada atentou para a importância e a necessidade de as mulheres participarem das eleições, inserindo-se também nos diretórios estaduais e municipais, para que tenham influência nas decisões e lutem para que seus direitos sejam respeitados.

“Eu nunca vi tantas mulheres empoderadas juntas do PSDB. Estou maravilhada com vocês, prefeitas, vice-prefeitas, enfim, é muito bom, porque na maioria dos estados a gente tem uma dificuldade enorme. Aqui tem cinco deputadas mulheres e isso é maravilhoso”, disse a líder nacional do PSDB.