Detran vai leiloar veículos não reclamados e que estavam no pátio do órgão, em Mossoró. O leilão, exclusivamente online, será realizado nesta quarta-feira (23). Nesta terça-feira (22) os interessados podem visitar os lotes que vão a leilão no horário das 8h às 16h no pátio do Detran, localizado na cidade de Mossoró, na Avenida Centenária, Nº 1000, Bairro Aeroporto 1. A participação no leilão é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas. Os interessados devem ter se cadastrado no site da Lance Certo Leilões com antecedência de, no mínimo, 72 horas da abertura do leilão.

FOTO: REPRODUÇÃO