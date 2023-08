Segurança do RN se prepara para dar respostas rápidas em casos de ataques do "Novo Cangaço"

Segurança do RN se prepara para dar respostas rápidas em caso de ataques do "Novo Cangaço" . Situações simuladas serão realizadas pelas forças de segurança do estado, nesta quinta-feira (24). Entre elas, serão simulados ataques a empresas de transporte de valores, roubos a carros-fortes e resgates de presos em penitenciárias. O objetivo do simulado é preparar os operadores da segurança pública para respostas mais rápidas e eficientes aos atos criminosos conhecidos como "Novo Cangaço" e “Domínio de Cidades”.

Forças de Segurança realizarão uma série de simulações de ataques extremos na capital potiguar e na Grande Natal nesta quinta-feira (24). Entre as situações, serão simulados ataques a empresas de transporte de valores, roubos a carros-fortes e resgates de presos em penitenciárias.

O objetivo do simulado é preparar os operadores da segurança pública para respostas mais rápidas e eficientes aos atos criminosos conhecidos como "Novo Cangaço" e “Domínio de Cidades”.

A primeira simulação de ataque a carro-forte acontecerá pela manhã, na quinta (24), a partir das 08h, na saída de um aeroporto particular localizado na região da Lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta. As demais simulações ocorrerão simultaneamente, a partir das 23h.

Uma das ações acontecerá com uma tentativa de resgate de presos no complexo penitenciário de Alcaçuz, também em Nísia Floresta. A outra situação simulada será um ataque a uma empresa de transporte de valores no bairro de Cidade da Esperança, em Natal.

Treinamento

Os simulados de ataques às instituições financeiras fazem parte do treinamento final realizado durante toda a semana em Natal, chamado de “Elaboração do Plano de Defesa Estadual”, com a participação de mais de 70 operadores de segurança pública do RN e de todo o Brasil.

O treinamento tem como objetivo capacitar operadores de segurança, instituições do Estado e voluntários civis a elaborarem planos de defesa contra ataques do Novo Cangaço e do Domínio de Cidades.

Os planos de defesa envolvem estratégias para desarticulação dos planos das quadrilhas, evitando confrontos e empregando ações como bloqueios de vias, uso de drones para filmagem, pontos de observação e integração entre sociedade, judiciário, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, hospitais e polícias.

O curso contou com o apoio do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) e Polícia Militar do RN. Reuniu também os principais especialistas do Brasil, que ministraram instruções em Natal. O Rio Grande do Norte foi pioneiro na realização de um dos primeiros planos e simulados em 2019, e amanhã realizará o maior já feito no Brasil.

Os simulados serão conduzidos por meio de figurantes e, com o acionamento da Polícia Militar, terá início o plano de resposta a esse tipo de modalidade criminosa. Reforça-se que não se trata de uma ocorrência real, mas de um treinamento que incluirá explosões e tiros de festim.