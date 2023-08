Ordem de serviço para reforma do hospital Tarcísio Maia será assinada nesta quinta (24). A assinatura, realizada pela governadora Fátima Bezerra, acontecerá às 10h. Ao todo, serão R$ 10,3 milhões para reforma e ampliação da unidade, localizada em Mossoró. As obras contemplam a reforma dos setores urgência e emergência, pediatria, centro cirúrgico, central de material esterilizado, lavanderia, necrotério, e ampliação da ala de nutrição e dietética, sistema elétrico e subestação de energia.

A governadora Fátima Bezerra assina nesta quinta-feira (24), a ordem de serviço no valor de R$ 10,3 milhões para reforma e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A solenidade está marcada para às 10h.

As obras contemplam a reforma dos setores urgência e emergência, pediatria, centro cirúrgico, central de material esterilizado, lavanderia, necrotério, e ampliação da ala de nutrição e dietética, sistema elétrico e subestação de energia.

Referência em urgência e emergência clínica, cirúrgica e de traumatologia, o hospital tem 193 leitos, divididos entre clínicos e UTI.

Para início das obras, a Sesap já iniciou a transferência de setores do Tarcísio Maia para duas outras unidades dentro da própria Mossoró: Hospital da Mulher e Hospital da Polícia Militar.

De acordo com informações da secretaria, as cirurgias serão realizadas no HPM, enquanto os demais atendimentos serão encaminhados ao Hospital da Mulher.