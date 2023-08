Segurança do RN recebe novo helicóptero e 140 novas viaturas nesta quinta (24). A cerimônia de entrega, que será realizada pela governadora Fátima Bezerra, acontecerá às 16h, na área externa da Arena das Dunas, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. A chegada dos novos veículos foi possível a partir de uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Os investimentos são parte dos R$ 100 milhões anunciados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública em março deste ano. Tanto o helicóptero como as viaturas estão equipados com modernos equipamentos e prontos para utilização pelas polícias civil e militar do RN.

A governadora Fátima Bezerra fará nesta quinta-feira (24) a entrega do novo helicóptero do sistema de segurança pública do estado, o Potiguar 2, além de 140 novas viaturas para as polícias Civil e Militar do Rio Grande do Norte.

A cerimônia de entrega acontecerá às 16h, na área externa da Arena das Dunas, no bairro de Lagoa Nova, em Natal.

A chegada dos novos veículos foi possível a partir de uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Os investimentos são parte dos R$ 100 milhões anunciados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública em março deste ano, durante as ações de combate à série de atentados criminosos. Tanto o helicóptero como as viaturas estão equipados com modernos equipamentos e prontos para utilização pelas polícias.