Fátima anuncia assinatura para promoção de praças do Corpo de Bombeiros do RN

Em entrevista na manhã desta quinta-feira (24), durante a cerimônia de passagem de comando do 3º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra anunciou que, até o início da próxima semana, estará assinando a autorização para novas promoções dentro da corporação, incluindo as as praças femininas da turma de 2018, que devem subir a patente de cabo bombeiras.