Governadora agradece a Styvenson pelos recursos para o Tarcísio Maia. O Hospital Regional atende a população de todo o Oeste do Rio Grande do Norte e vai passar por uma ampla reforma na estrutura, um investimento de R$ 10,3 milhões, sendo que deste valor 6,6 milhões do mandato do senador Styvenson Valentim. O restante dos recursos, segundo a governadora Fátima Bezerra, foram destinados pelos outros parlamentares do Rio Grande do Norte em Brasília, incluindo ela própria, do período que estava no Senado Federal. A obra deve ser concluída em 12 meses. Enquanto isto, os atendimentos são deslocados para o Hospital Regional da Mulher e também para o Hospital Regional da Polícia Militar.

A governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para reformar o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN, no final da manhã desta quinta-feira, 24.

O investimento total será de R$ 10,3 milhões, recursos estes que foram alocados, segundo a governadora Fátima Bezerra, pela bancada federal do Rio Grande do Norte.

A maior parte, algo em torno R$ 6, 6 milhões, teve origem no mandato do senador Styvenson Valentim. “Queremos aqui agradecer ao senador Styvenson pelos recursos”, diz Fátima.

Outra parte menor dos recursos que serão investidos, veio por indicação do mandato da deputada federal Natália Bonavides e da própria governadora de quando era senadora.

Para executar as obras, segundo Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura, atendimento do Pronto Socorro do Hospital Tarcísio Maia vai para o Hospital da Mulher.

Já o atendimento cirúrgico, será no Hospital da Polícia Militar, que para receber tais procedimentos, está recebendo investimento e equipamentos para este fim.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou que sua gestão está investindo, ao todo, R$ 48 milhões para fortalecer a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde no RN.

“Dentro desse contexto, o maior investimento vem sendo feito no Hospital Tarcísio Maia. Há muito tempo Mossoró e região sonhavam com essa reforma, e agora essa melhoria estrutural vem aí. Agradeço o esforço de todos que trabalharam para esse momento chegar. O Hospital Tarcísio Maia vai poder cumprir de maneira ainda melhor a sua função de atender o povo do Oeste potiguar", disse a governadora Fátima Bezerra.

O pacote de ações, costurado em parceria entre as secretarias da Infraestrutura e Sesap, inclui outras dez obras, das quais já foram iniciadas: hospitais de Caicó e Currais Novos, Laboratório Regional de Mossoró e Policlínica de Canguaretama.

Dentro das próximas semanas a Sesap iniciará o processo de transferência de parte dos serviços do Tarcísio Maia para o Hospital da Polícia Militar, em Mossoró. O trabalho de mudança, que será feito em cinco etapas até dezembro, incluirá ainda o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia.

As obras devem ser concluídas num prazo de 12 meses. A governadora Fátima Bezerra exigiu de público do proprietário da construtora, que concluísse a obra no prazo, considerando a importância do hospital para atendimento a uma população de quase 1 milhão de habitantes.