FINECAP 2023: Vitrine Cultural e Feirinha da Nossa Gente abrem programação

A 26ª edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) começa nesta sexta (25) e segue até o dia 04 de setembro, com cavalgada, feira de negócios e shows musicais com artistas locais e nacionais. Com expectativa de público superior a 300 mil pessoas, a Finecap terá reforço na segurança. Além do incremento no número de agentes, esta edição da Finecap contará com câmeras de reconhecimento facial. A tecnologia deverá auxiliar as forças de segurança e garantir a tranquilidade durante o evento.