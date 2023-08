Prefeitura de Governador inaugura pavimentação da Rua Dix-Huit Rosado. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira (24). O investimento foi da ordem de R$ 180 mil, incluindo também uma rua projetada na Campestre, recursos de convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e torna realidade um sonho antigo dos moradores.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado inaugurou, nesta quinta-feira (24), a pavimentação a paralelepípedo da Rua Dix-Huit Rosado, na Campestre.

A solenidade contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale, da vice-prefeita, Débora Trigueiro; da primeira-dama Lorenna Evangelista, dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Dr. Adail Vale (Saúde), Elvis Andrade (Gabinete), Marcos Medeiros (Planejamento), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Monalisa Evangelista (temporária de Assistência Social), Gilmar Fonsêca (Assessoria Jurídica), Paulo Sérgio (Juventude, Cultura e Desporto) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Professor Chagas Cruz, Luara Fagundes, Carlinhos do Horizonte, Maristela Cardoso e Dener Pior; além do público em geral.

O investimento foi da ordem de R$ 180 mil, incluindo também uma rua projetada na Campestre, recursos de convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e torna realidade um sonho antigo dos moradores.

Dr. Artur Vale falou da alegria de fazer a entrega de mais uma obra à população. “Entregar mais uma obra a nossa população, não é só mais um momento de alegria, é também de realização, de poder estar cumprido com aquilo que prometemos fazer como prefeito”, ressaltou.

O prefeito destacou a agilidade e rapidez para conclusão da obra, que teve a sua ordem de serviço assinada no dia 05 de junho passado e já foi entregue hoje à população.

“É isso que queremos e desejamos. Rapidez, não só na conclusão das obras, mas em toda a estrutura pública do município, incluindo a oferta de serviços”, acrescentou Dr. Artur Vale.