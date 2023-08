Seap começa a instalar pórticos detectores de metais em todas as unidades prisionais do RN. Em breve, o Sistema Penitenciário também será contemplado com novos scanners de Raios-x, tipo esteira, para detecção de materiais. O investimento total é de R$ 1,3 milhão, em mais uma ação de modernização e aparelhamento da Polícia Penal, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

FOTO: DIVULGAÇÃO