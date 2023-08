As categorias de apostas

Se quiser saber mais sobre apostas ou sites de apostas esportivas no Brasil pode no link descobrir toda a informação, não só sobre esportes, mas outras categorias de apostas, que estão fazendo as delícias de muitos apostadores.

Ainda há não muito tempo, sempre que falávamos de aposta, estava implícito se tratar de uma aposta esportiva, no geral, e uma aposta de futebol, em particular. Afinal, as apostas de futebol continuam a ser as de maior volume, em muitos países do mundo.

Vamos mergulhar no universo das apostas e contar para você as múltiplas opções quando se trata de fazer uma aposta online.





Esporte

Os Esportes

Esta será, provavelmente, a categoria mais conhecida e a que ainda move o maior volume de apostas.

As apostas esportivas incidem sobre um vasto leque de modalidades, cada uma com uma extensa lista de eventos e seleções. A quantidade de eventos esportivos é, portanto, paralela à quantidade das apostas disponíveis, o que torna esta categoria de apostas tão popular.

Futebol, basquete, tênis, boxe, ciclismo, fórmula 1, sinuca, surfe, golfe, vela, futebol americano, hóquei no gelo são apenas algumas das modalidades com apostas. Portanto, como é fácil constatar, a lista de possibilidades é quase interminável.

Depois temos os mercados de apostas desses eventos. Aí o número de possibilidades dispara. 1x2, placar exato, dupla chance, handicap, ambas as equipes marcam, total ou acima/abaixo são alguns desses exemplos.

Basta considerar que uma simples partida de futebol pode chegar a ter mais de 1500 apostas diferentes, para imaginar do que estamos falando, quando se trata do número de apostas esportivas, disponíveis num site de apostas.

Mas, as casas de apostas online não apresentam apenas apostas esportivas. De entre as diversas categorias de apostas temos ainda:

eSports

Clima

TV

Cinema

Música

Famosos

Política

Os eSports

Os torneios de jogos eletrônicos estão dominando nas apostas online, com cada vez mais casas de apostas destacando esta categoria. É curioso notar que, em alguns casos, o foco do site de apostas é o eSport ao invés do esporte tradicional. Esta opção está muito associada ao tipo de clientes registrados, com vista nos interesses dos apostadores entre os 18 e os 25 anos.

Os jogos eletrônicos são, por si só, um verdadeiro espetáculo. Com gráficos cuidados, animações em 3D, sons envolventes, cenários realistas e efeitos especiais super avançados, os jogadores e espectadores “entram” quase literalmente no jogo. Se somarmos a isso, a emoção da aposta, então os eSports se elevam a um novo patamar, com uma legião de fãs espalhados por todo o mundo.

De entre os eSports mais populares, destacamos:

League of Legends

Counter Strike: Global Offensive

Rainbow 6

Dota 2

Valorant

StarCraft

Fortnite

Call of Duty

FIFA

Ainda que o FIFA possa estar incluído nos esportes virtuais ou fantasia e não ser considerado um eSport. De qualquer modo, estes são uma ínfima lista de títulos disponíveis para apostas.

O apostador poderá dar seu palpite quanto ao vencedor do round, do mapa, ao número de kills, ao resultado exato, entre outras variáveis do jogo.

O clima

Provavelmente, já se deparou, num site de apostas online, com a categoria “meteorologia”. Por muito estranho que possa parecer, é uma categoria de apostas bastante procurada. Não se trata apenas de dar palpite quanto à próxima chuva em um determinado país ou os graus celsius em uma região específica.

Esta categoria de apostas inclui ainda cenários como o próximo tsunami, a data do próximo terremoto, o hora da tempestade de areia, entre outras possibilidades.

As variáveis do clima são ótimas para formar todo o tipo de aposta..





Política

A política

Uma área que pode ser muito sensível quando debatida, não oferece resistência no momento de apostar. Fazer apostas políticas é bastante comum em muitos países do mundo, em especial nos Estados Unidos da América. Talvez por isso, as apostas nas presidenciais americanas sejam sempre tão concorridas.

O sucesso das apostas presidenciais levou as casas de apostas a oferecer um “produto” ainda mais local, destinado a uma determinada população, como é o caso das eleições estaduais ou as presidenciais no Brasil, com foco nos apostadores brasileiros.

O entretenimento

Consideramos nesta categoria áreas como TV, cinema, música e literatura. As apostas em entretenimento são imensas. Tanto podemos estar falando do próximo jornalista a vencer o Pulitzer, como o próximo concorrente a abandonar o BBB.

A atribuição de prêmios, como é o caso dos Óscares ou Grammys, também se reflete nas apostas, com todas as categorias de premiação replicadas nas apostas, com as respectivas cotações, em função das análises de mercado.

Os famosos

Esta será, porventura, uma das categorias de apostas que pode parecer mais insólita. Mas existe muita gente dando palpite na vida dos famosos e o universo das apostas não lhes ficou indiferente. Desde o próximo casal de famosos a se separar até à próxima famosa a ser mamãe, existe um rol de apostas que envolvem a vida privada de celebridades.