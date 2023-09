Prefeitura de Mossoró entrega calçamento da rua Francisca Maria de Morais neste sábado, 02

A obra faz parte do programa “Mais Calçamento”, que beneficia as ruas de infraestrutura de qualidade. Além de oportunizar uma melhor condição estrutural aos moradores, as obras do programa facilitam o escoamento das águas pluviais. A concretização de um sonho dos moradores daquela região da cidade, uma obra extremamente importante que interliga bairros e resolve de vez problemas antigos. Obra aguardada há décadas que proporcionará qualidade na mobilidade urbana, desafogando fluxo do trânsito e valorização dos imóveis.

A Prefeitura de Mossoró entregará neste sábado (2), às 17 horas, obra de pavimentação a paralelepípedo da rua Francisca Maria de Morais, no trecho que abrange a rua Mestre Baltazar Linhares até a avenida Professor Antônio Campos. Rua localizada na lateral do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, região do bairro Presidente Costa e Silva.



A obra faz parte do programa “Mais Calçamento”, que beneficia as ruas de infraestrutura de qualidade. Além de oportunizar uma melhor condição estrutural aos moradores, as obras do programa facilitam o escoamento das águas pluviais.



A concretização de um sonho dos moradores daquela região da cidade, uma obra extremamente importante que interliga bairros e resolve de vez problemas antigos. Obra aguardada há décadas que proporcionará qualidade na mobilidade urbana, desafogando fluxo do trânsito e valorização dos imóveis.



Com investimento de cerca de 500 mil reais, sendo contemplado em torno de 800 metros, para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Mossoró. Esse investimento vai desafogar a avenida principal do conjunto Vingt Rosado, que era a única avenida por onde a população poderia sair, com acesso à BR-110, o que causava congestionamento.