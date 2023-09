PMM abre edital para credenciamento de artistas para o projeto cultural “Terça Nossa”

O edital tem como finalidade o credenciamento de grupos de artistas, grupos culturais, companhias de espetáculos e produtores culturais, por meio de chamamento público, conforme o artigo 3º da Lei 3.633/2018, durante o período 2023/2024. A iniciativa visa à realização de apresentações culturais às terças-feiras, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, conforme cronograma da Secretaria Municipal da Cultura. Por meio do projeto, será garantida aos responsáveis pelas apresentações a isenção do valor do aluguel da pauta do teatro. A licitação consta oficializada na edição de terça-feira (5) do Diário Oficial de Mossoró (DOM).

O período de inscrições terá início às 8h desta sexta-feira (8) e segue até o dia 27 deste mês, de forma on-line, exclusivamente pelo e-mail cultura@prefeiturademossoro.com.br.

O edital completo poderá ser adquirido pelas seguintes formas: on-line, gratuitamente, pelo site www.prefeiturademossoro.com.br; e por condução de dispositivos de informática (pen drive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material do certame no horário de expediente, das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal da Cultura, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, n.º 17, Centro, Mossoró/RN. Acesse o edital por meio da página de licitações do Município: http://187.19.199.130/licita/frmlicita.php.