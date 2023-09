Empresas instaladas em território potiguar registram crescimento após adesão ao Proedi. O programa que concede descontos no ICMS para empresas que se instalam ou desejam ampliar suas instalações no território potiguar, tem a função de alavancar o desenvolvimento industrial no Estado. Desde o ano de 2019 até hoje, foram feitas 242 concessões. Em 2022, o benefício foi concedido a 28 empresas e este ano, 18 já foram cadastradas. Prova da força do Programa é a empresa Becker. Com 40 anos de mercado e 25 anos instalada no Rio Grande do Norte, depois de contemplada pelo Proedi em 2019, a empresa se tornou a segunda maior exportadora do Nordeste e conseguiu manter todos os empregos durante a pandemia.

Muitas empresas no Rio Grande do Norte registraram crescimento após adesão do estado ao Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi).

O programa que concede descontos no ICMS para empresas que se instalam ou desejam ampliar suas instalações no território potiguar, tem a função de alavancar o desenvolvimento industrial no Estado.

Desde o ano de 2019 até hoje, foram feitas 242 concessões. Em 2022, o benefício foi concedido a 28 empresas e este ano, 18 já foram cadastradas.

Prova da força do Programa é a empresa Becker. Com 40 anos de mercado e 25 anos instalada no Rio Grande do Norte, depois de contemplada pelo Proedi em 2019, a empresa se tornou a segunda maior exportadora do Nordeste e conseguiu manter todos os empregos durante a pandemia.

Para conferir de perto o crescimento da empresa, a governadora Fátima Bezerra visitou na manhã desta quarta-feira (06), todos os compartimentos da indústria que produz produtos de higiene doméstica.

"Alegria de visitar mais uma vez aqui em São José do Mipibu a fábrica Becker, que é contemplada pelo Proedi com resultados extraordinários. São 450 empregos diretos. A empresa tem crescido e hoje é uma das maiores do Brasil. E é uma referência para o RN, gerando o que o povo mais precisa que é o emprego", ressaltou a governadora.

A governadora estava acompanhada da subsecretária do Trabalho Joana Dar'c Dantas, que na ocasião convidou a empresa para ser parceira através do Sistema de Empregos - Sine.

"Temos parceria com a Sedec e estamos retomando as ações que estavam adormecidas. Queremos convidar vocês para disponibilizar as vagas da empresa no Sine. Essa é uma forma de desenharmos a política de trabalho que será novo paradigma no Rio Grande do Norte", disse a subsecretária.

O diretor-presidente, Astriel Mendonça elogiou o trabalho do governo junto ao empresariado potiguar. “Este é o governo mais próximo que nós tivemos, que agrega e dá apoio. Fizemos a adesão em agosto de 2019 e no terceiro mês de 2020 veio a pandemia. Suportamos a pandemia porque quando perdendo quase 70% do faturamento por fornecer para hotéis, shoppings, passamos a fazer material de uso doméstico com o apoio do Proedi", lembrou o diretor.

Hoje, a empresa fatura o dobro de antes da pandemia com mais de 100 empregos somente na pandemia. "Fechamos com 80 a 90 milhões em 2019. Em 2023 vamos fechar com 200 milhões. Temos hoje uma média de 450 postos de trabalhos direto.

Com a chegada do Proedi em 2019, a Beccker aplicou em São José de Mipibu, 60 milhões de reais somente em salário. "Geramos para o RN em frete, de logísticas mais de 25 milhões durante o Proedi. São impostos que vão para o Estado, além das doações de 3 a 4 milhões para o Estado que é nosso grande parceiro", comemorou o diretor.

Ele relembrar ainda que nos cinco governos diferentes desde a implantação da empresa no RN, o governo Fátima foi o de maior abertura. "O governo sendo parceiro na questão do entendimento seja na área tributária e qualquer área, nos faz crescer e engrandecer o Rio Grande do Norte", finalizou o diretor da empresa.

Sobre a empresa e parceria com o Governo do RN

Em 2020 a Indústrias Becker estreitou parceria com o Governo do estado quando participou da campanha RN Chega Junto. A parceria viabilizou o envase gratuito de 50 mil litros de álcool 70%, com preço 40% abaixo do mercado e foram favorecidas 2 mil empresas comerciais do RN.

A Becker participou do RN+ Unido doando 16 mil litros de álcool em gel durante a pandemia, além de 6 mil litros de sabonete líquido e 2 mil litros de água sanitária, que foram distribuídos pelo Governo do Estado para entidades beneficentes, hospitais, associações e população vulnerável.