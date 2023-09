Cadastro Único: atualização de dados cadastrais pode ser realizada nesta sexta (8) e sábado (9) em Mossoró

O atendimento será ofertado na sexta-feira das 7h às 17h e no sábado das 7h às 11h, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, localizado no bairro Aeroporto. O principal objetivo é atender pessoas com Cadastro Unipessoal, famílias compostas por uma única pessoa. O Cadastro Único é usado para obter mais informações sobre famílias de baixa renda e também é um requisito para diversos programas sociais como Programa Auxílio Brasil, Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas em Concursos Públicos, ID Jovem, Carteira do Idoso, Programa Casa Verde e Amarela, entre outros.