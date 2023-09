117 vagas de trabalho estão disponíveis em Mossoró nesta sexta-feira (8).

As oportunidades são para pessoas que residem em Mossoró. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos. Há vagas para cargos como Auxiliar de Professor, designer gráfico, ajudante de carga e descarga, entre outros. Cada cargo tem pré-requisitos específicos que podem ser consultados no site da Prefeitura de Mossoró, na aba “Painel de Empregos”. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela Sedint.