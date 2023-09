Empresa de telemarketing abre 600 vagas para contração imediata em Mossoró. As vagas são para o cargo de atendente, na AeC. Além de remuneração compatível com o mercado, para uma jornada de 6h por dia, a empresa oferece outros benefícios, tais como plano de saúde e plano odontológico. Atualmente, a companhia já conta com cerca de 5 mil colaboradores no Rio Grande do Norte. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e noções básicas de informática. Também é avaliada a capacidade do candidato de se comunicar bem. O cadastro pode ser feito no site da empresa.

A AeC, empresa de contact center brasileira, está com 600 vagas presenciais para contratação imediata de atendente, em sua unidade de Mossoró (RN).

Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece outros benefícios, tais como plano de saúde e plano odontológico. Atualmente, a companhia já conta com cerca de 5 mil colaboradores no Rio Grande do Norte.

As vagas são oportunidades interessantes para universitários, pois a jornada de 6h por dia na empresa permite conciliar trabalho e estudos. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de informática. Também é avaliada a capacidade do candidato de se comunicar bem.

O cadastro pode ser feito no site da empresa (sou.aec.com.br). A primeira etapa do recrutamento é uma prova on-line, e, após aprovação, a empresa entra em contato com os candidatos para agendar uma entrevista presencial.

A AeC é reconhecida como uma grande porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho. Em Mossoró 20% dos jovens contratados na cidade são colaboradores AeC, sendo que 56% estão no seu primeiro emprego e 51% pertencem à faixa etária entre 18 e 24 anos. A companhia também tem uma política permanente de promoções internas. Só no ano passado, cerca de 5800 colaboradores foram promovidos de cargos.