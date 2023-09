PMM abre seleção para voluntários que queiram atuar na Diretoria Executiva de Serviços Urbanos . O Programa de Voluntariado da Semurb, mais especificamente da Desurb, é a oportunidade de estudantes universitários colocarem em prática seus conhecimentos em um órgão do poder público municipal em conjunto com os técnicos e analistas de urbanismo e meio ambiente. As atividades serão executadas dentro da sua área de formação e em consonância com o planejamento das ações da Desurb. Estão sendo disponibilizadas 10 vagas para alunos regularmente matriculados em cursos de ensino superior, técnico e tecnólogo em diversas áreas. Os requisitos para participar estão disponíveis no Diário Oficial de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), torna público processo seletivo para escolha de voluntários para atuarem na Diretoria Executiva de Serviços Urbanos (DESURB), publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM) da última quarta-feira (6).

O Programa de Voluntariado tem como objetivo colaborar com a formação dos voluntários, onde terão a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam na universidade, e se tornarem agentes de desenvolvimento em sua localidade.

O Programa de Voluntariado da Semurb, mais especificamente da Desurb, é a oportunidade de estudantes universitários colocarem em prática seus conhecimentos em um órgão do poder público municipal em conjunto com os técnicos e analistas de urbanismo e meio ambiente. As atividades serão executadas dentro da sua área de formação e em consonância com o planejamento das ações da Desurb.

O Programa de Voluntariado visa atender o que preconiza a Lei nº 2.573, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental, incorporando e promovendo a educação ambiental nas políticas municipais e em toda sua área de abrangência, de modo a capacitar a população de maneira geral e participativa na defesa e proteção do meio ambiente.

Além de promover a melhoria da gestão dos resíduos sólidos da cidade, compreendendo a elaboração de projetos técnicos para o município, a fim de se fazer cumprir o que determina a Lei Municipal n° 3.890, de 20 de setembro de 2021, que dispõe sobre a proibição de jogar lixo ou resíduos sólidos em logradouros públicos fora dos equipamentos e locais destinados para este fim.

DOS REQUISITOS E VAGAS OFERECIDAS

Serão disponibilizadas 10 vagas para alunos regularmente matriculados em cursos de ensino superior, técnico e tecnólogo nas seguintes áreas: Engenharia Civil, Direito, Biologia, Ecologia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Gestão Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Saneamento, Tecnologia em Gestão Ambiental, e áreas afins, desde que atenda a alguns requisitos descritos ao longo do edital.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ter cumprido pelo menos 30% (trinta por cento) do curso de graduação correspondente.

Serão consideradas experiências com participações em projetos de extensão ligados a universidades, projetos de pesquisa voltados para áreas de formação exigidas no edital.

Os candidatos devem ter pelo menos 20h semanais, para se dedicar às atividades relacionadas à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC).

É de responsabilidade do candidato, desde a inscrição, realizar a leitura do edital não cabendo alegar qualquer espécie de desconhecimento, bem como, acessar e acompanhar, pelo e-mail da inscrição, o andamento do processo seletivo.

As inscrições para o processo seletivo aqui descrito acontecerão no período de 6 de setembro a 13 de setembro de 2023, única e exclusivamente através do formulário eletrônico disponível no Link (Google Forms) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvURXXS-R_7A7rNB-2SgxT_VzNuSEciW0D50uuz51l4Qe9pA/viewform

DA SELEÇÃO

O processo seletivo aqui descrito será conduzido pela equipe da Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos - SPPE da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) e será desenvolvido em duas etapas eliminatórias e classificatória, sendo elas:

Preenchimento do pré-cadastro disponibilizado via Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvURXXS-R_7A7rNB-2SgxT_VzNuSEciW0D50uuz51l4Qe9pA/viewform (eliminatório).

Em caso de dúvidas, devem ser sanadas a partir do e-mail da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos: sppe@prefeituramossoro.com.br

A SPPE garante sigilo absoluto dos dados e informações que os candidatos repassarão para o cadastro. Tais informações não são divulgadas ou compartilhadas com terceiros que não estejam envolvidos no processo de seleção do Programa de voluntariado, exceto em caso de exigência legal e conforme a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A divulgação das etapas do processo seletivo, bem como do resultado final, será divulgada utilizando o e-mail de cada um dos candidatos inscritos no processo.

DOS PRAZOS

Inscrição 6/09/2023 a 13/09/2023

Divulgação das inscrições deferidas 15/09/2023

Período de realização de entrevistas 18/09/2023 a 20/09/2023

Divulgação do resultado final até 22/09/2023

Reunião de alinhamento e boas-vindas 25/09/2023

Os selecionados atuarão como voluntários por um período de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado em caso de interesse entre as partes.

Cada selecionado receberá um certificado ao fim do Programa de Voluntariado, correspondendo à quantidade de aproximadamente 480 horas de participação e certificado de produção técnica na elaboração de planos e projetos desenvolvidos em instituição pública.

Confira a integra do edital publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM) por meio do link https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/1099