Nota Mossoró sorteia mais R$ 25 mil em prêmios no dia 20 de setembro

Nota Mossoró sorteia mais R$ 25 mil em prêmioa no dia 20 de setembro. Este será o terceiro sorteio do programa, realizado a cada dois meses. Para participar do Nota Mossoró é necessário realizar um cadastro no site do programa. A cada 30 reais gastos em serviços, o contribuinte que solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação. O documento é automaticamente computado no sistema, que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

FOTO: REPRODUÇÃO