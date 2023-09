Governo do estado transfere sua sede para Mossoró de 27 a 29 de setembro

O Governo do RN instala-se em Mossoró em virtude das comemorações pela passagem do aniversário de 140 anos de libertação dos escravos que ocorreu em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea. A data é considerada a maior festa cívica da cidade e um motivo de orgulho para os potiguares. A mensagem foi publicada no dia (4) no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. “Fica o Poder Executivo autorizado a transferir a sede do Governo para a cidade de Mossoró, neste Estado, no período compreendido entre os dias 27 a 29 de setembro de 2023″, diz o texto.

A governadora do estado Fátima Bezerra sancionou lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a transferir a sede do governo para o município de Mossoró, entre os dias 27 e 29 de setembro de 2023. A mensagem foi publicada no dia (4) no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. “Fica o Poder Executivo autorizado a transferir a sede do Governo para a cidade de Mossoró, neste Estado, no período compreendido entre os dias 27 a 29 de setembro de 2023″, diz o texto.

O Governo do RN instala-se em Mossoró em virtude das comemorações pela passagem do aniversário de 140 anos de libertação dos escravos que ocorreu em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea. A data é considerada a maior festa cívica da cidade e um motivo de orgulho para os potiguares.

“O Município de Mossoró festeja, na respectiva data, a extinção do regime escravocrata até então vigente no correspondente território, 5 (cinco) anos antes da publicação da Lei Áurea, o que revela a importância desta comemoração não só para os mossoroenses, mas para todo o povo brasileiro”, acrescentou a governadora.

A transferência do governo para Mossoró também aproxima o cidadão oestano do governo estadual e de suas políticas públicas, que poderão ser desenvolvidas com maior precisão, considerando as reais necessidades da Região Oeste do Estado.