FGV atualiza cronograma das etapas do Concurso do TJRN para cargos de nível médio. A banca responsável pelo certame ressalta que é de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações realizadas na página do concurso, inclusive as eventuais atualizações do cronograma. O Edital nº 3/2023 prevê 160 vagas para o cargo de Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso público para servidor do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, divulgou cronograma atualizado do certame para o cargo de Técnico Judiciário (nível médio).

A banca ressalta que é de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações realizadas na página do concurso, inclusive as eventuais atualizações do cronograma.

O Edital nº 3/2023 prevê 160 vagas para o cargo de Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva.

Confira o cronograma divulgado pela FGV para as próximas etapas do concurso (datas previstas):



Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva - 14/09/2023

Convocação para Entrevista dos candidatos negros - 14/09/2023

Convocação para a Perícia Médica - 14/09/2023

Publicação do Resultado preliminar da Entrevista para os candidatos negros - 03/10/2023

Publicação do resultado preliminar da Perícia Médica - 04/10/2023

Publicação do Resultado definitivo da Entrevista para os candidatos negros - 25/10/2023

Resultado Definitivo da Perícia Médica - 25/10/2023

Resultado Final do Concurso – 25/10/2023