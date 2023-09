“Sempre tive certeza que essa seria a decisão da justiça”, diz Gustavo Rosado sobre absolvição

O ex-secretário de cultura do município de Mossoró, juntamente com outras 7 pessoas, foi absolvido dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e peculato, no âmbito da Operação Anarriê, deflagrada pelo MPRN no ano de 2016. A operação apontava que os supostos crimes teriam sido cometidos em duas edições do MCJ. A decisão pela absolvição dos réus foi proferida por um colegiado formado por três juízas, na sexta-feira (8). “Muito feliz, porque nesses 7 anos, a minha palavra não poderia ser suficiente para provar a minha inocência. Agora, com o respaldo da justiça, estou dando a resposta que a sociedade mossoroense aguardava e merecia”, completou Gustavo Rosado.