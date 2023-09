Inmet emite alerta de vendaval para Mossoró e mais 104 municípios do RN. Além disso, também foram emitidos dois alertas de ventos costeiros para 37 cidades do estado. Os avisos são de perigo potencial (cor amarela), o primeiro nível de três no grau de severidade, e valem até 10h da terça-feira (12). De acordo com o órgão, no alerta de vendaval, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Entre as instruções em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

FOTO: REPRODUÇÃO/INMET