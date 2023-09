MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

“Sempre tive certeza que essa seria a decisão da justiça”, diz Gustavo Rosado sobre absolvição no processo da Operação Anarriê

“Vamos trabalhar juntos para promover um estilo de vida ativo e saudável em nossa cidade”, diz Lawrence Amorim, sobre o uso da Avenida João da Escóssia para corridas e pedaladas no início da manhã

Inmet emite alerta de vendaval para Mossoró e mais 104 municípios do RN

Nota Mossoró sorteia mais R$ 25 mil em prêmios no dia 20 de setembro

Prefeitura Municipal de Mossoró abre seleção para voluntários que queiram atuar na Diretoria Executiva de Serviços Urbanos

“Mossoró Cidade Educação”: climatização segue avançando nas unidades de ensino; Técnicos estão instalando nove aparelhos de ar condicionado na UEI Maria Zélia Ferreira Guerra, do bairro Boa Vista

Incêndio em vegetação seca perto do Hotel Terra Sal e do Hospital da Solidariedade causa transtornos nos moradores próximos

Comissão do Memorial de Santa Luzia mantem local em sigilo

ESTADO

Jean Paul Prates diz à Tribuna do Norte que espera perfurar poços na costa do Rio Grande do Norte ainda este ano

Instituto Federal do Rio Grande do Norte divulga edital com 1.076 vagas em cursos técnicos na modalidade subsequente para 2024; inscrições do dia 15 de setembro a 15 de outubro

Governo do estado transfere sua sede para Mossoró de 27 a 29 de setembro

Programa CNH Popular beneficiará mil condutores no Rio Grande do Norte; inscrições no site do Detran a partir de hoje

Três das quatro mesorregiões do RN registraram chuvas acima do esperado em agosto

Assessoria diz que o deputado Hermano Morais permanece estável e consciente

POLÍCIA

Polícia Ambiental prende e multa agricultor por manter em cativeiro 20 canários e 3 galos de campina na comunidade de Gangorra, entre Mossoró e Tibau

Operação Independência: PRF registrou 18 acidentes, com 19 feridos e uma morte no RN

Condenado por estupro de vulnerável em Upanema é localizado e preso em Mossoró

NACIONAL

STF decide que sindicatos podem cobrar contribuição de trabalhadores não sindicalizados

AGU quer investigação contra quem espalhou notícias falsas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul

Brasil investe menos de um terço do que países desenvolvidos em Educação Básica