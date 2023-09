Audiência pública vai discutir a intolerância contra religiões de matriz africana e a Louvação ao Baobá.

O evento, promovido pelo Ministério Público Federal, está marcado para ser iniciado às 9h desta quarta-feira (13), no auditório da Procuradoria da República no Município de Mossoró. O objetivo do encontro é discutir a importância do reconhecimento da Louvação ao Baobá como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião, será debatida também a intolerância contra religiões de matriz africana, consequência de uma sociedade marcada, historicamente, pela escravidão e pelo racismo.