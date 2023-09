Idema vai apresentar estudo sobre viabilidade ambiental para implantação do Complexo Fotovoltaico Caraúbas. O estudo será apresentado durante audiência pública, que será realizada na próxima quinta-feira (14), às 19h, na Escola Municipal Josué de Oliveira, localizada na Rua Alfredo Alves de Azevedo, no município de Caraúbas. Composto por 19 usinas fotovoltaicas, o Complexo tem potência total de 879,872 MW. O empreendimento tem uma área de intervenção total prevista de 1.503 hectares inserido nos municípios de Caraúbas e Felipe Guerra, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Upanema, Campo Grande, Janduís, Patu, Olho d’Água do Borges e Umarizal.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) vai realizar uma Audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Fotovoltaico Caraúbas.

A sessão pública será realizada na próxima quinta-feira (14), às 19h, na Escola Municipal Josué de Oliveira, localizada na Rua Alfredo Alves de Azevedo, no município de Caraúbas.

Composto por 19 usinas fotovoltaicas, o Complexo tem potência total de 879,872 MW. O empreendimento tem uma área de intervenção total prevista de 1.503 hectares inserido nos municípios de Caraúbas e Felipe Guerra, limitando-se com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Upanema, Campo Grande, Janduís, Patu, Olho d’Água do Borges e Umarizal, através do Processo nº 2021-171037/TEC/LP-0236, de interesse da Infinito Energy Investimentos e Participações S.A.

O evento tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do estudo ambiental, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito dos estudos ambientais, conforme Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama Nº 01/86 e 09/87.

Mais informações e o regulamento do evento estão no site institucional, idema.rn.gov.br.