Servidores municipais têm até 27 de outubro para atualização de dados do Censo Previdenciário

O Censo Previdenciário 2023 segue acontecendo no âmbito da administração municipal, em Mossoró. Na manhã desta terça-feira (12), muitos servidores se deslocaram ao Centro Administrativo, no bairro Aeroporto, para atualização de suas informações cadastrais. Os atendimentos terão continuidade até 27 de outubro, sendo uma etapa posterior ao agendamento on-line.



O censo é de caráter obrigatório e destina-se aos servidores municipais efetivos ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, de todos os poderes e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta de Mossoró, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A Secretaria Municipal de Administração e o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró) são responsáveis pelo planejamento, definição de cronograma e monitoramento da fase de execução do Censo Previdenciário pela empresa contratada.

Servidora da Saúde há 15 anos, Isabel Ferreira foi atendida na manhã desta terça-feira. Ela conta que, após reunir os documentos necessários, o atendimento foi efetivado com celeridade. “Quando consegui reunir os documentos, o atendimento transcorreu com rapidez. Oriento que os servidores venham com a documentação já organizada”, disse, ao salientar que a equipe do Censo foi bastante atenciosa.



Ronilza Feitosa é professora há 24 anos e esteve também no Centro Administrativo para participar do Censo. “Vim com toda documentação necessária, e o atendimento foi bem rápido. Os servidores podem vir, que o atendimento acontece com rapidez”, declarou.



COMO PARTICIPAR DO CENSO



O agendamento pode ser realizado por meio do site https://agendacenso.com.br/previmossoro . Na data definida, o servidor deverá se dirigir ao Centro Administrativo, com a documentação requerida, para fazer prova de vida e atualizar suas informações cadastrais. O detalhamento da documentação consta no Decreto n.º 6.871, publicado em 1º de agosto deste ano, no Diário Oficial de Mossoró (DOM) – confira a íntegra do decreto aqui. Para eventuais dúvidas, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró) dispõe do telefone 0800 800 3400. Etapa seguinte ao agendamento, o atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h.



O Censo Previdenciário tem por finalidade a atualização e manutenção em caráter permanente de um banco de dados consistente, necessário para o Cadastro Nacional de Informações Sociais dos RPPS e estudos relativos ao equilíbrio financeiro e atuarial, bem como para a adoção de práticas de gestão previdenciária que permitam a definição e introdução de estratégias com celeridade e eficiência.