Exame de prevenção ao câncer de colo do útero é realizado em comunidades rurais de Mossoró

Na manhã desta terça-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) levou para a comunidade Cajazeiras os serviços com exames para prevenção ao câncer de colo do útero. A iniciativa oferta mais qualidade de vida e saúde para mulheres que moram em localidades mais distantes da zona urbana. Anteriormente, a mesma ação foi realizada na comunidade Piquiri e nos próximos dias chegará a Passagem de Pedra e outras localidades da zona rural do nosso município.

A Prefeitura de Mossoró está reforçando a prevenção e cuidados com a saúde das mulheres da zona rural. Neste sentido, uma série de ações é realizada com exames citopatológicos de colo do útero e orientações ofertadas ao público feminino em diversas comunidades.



“Ações como a de hoje buscam dar dignidade às mulheres. A iniciativa promove o acompanhamento da saúde das mulheres, porque o exame citopatológico é preventivo. É um exame muito importante para detectar previamente alguma deformidade, alguma célula que esteja danificada. Um exame para em caso de algum problema encontrado que a mulher possa tratar, se cuidar, ter esse acompanhamento necessário”, informou Lindinete Saturno, gerente de Políticas Públicas para saúde do município.



A dona de casa Francisca Irenice aproveitou a oportunidade para participar da iniciativa. “É muito importante a gente fazer esse exame preventivo, sem medo, pois descobrindo cedo se resolve e pode curar. Então, é algo importante para a saúde de todas as mulheres”, declarou.

“Achei ótimo, porque é de uma importância muito grande para a mulher realizar a prevenção. Estou gostando do atendimento que está sendo ofertado aqui. As meninas nos atenderam muito bem e eu aprovei a atitude. Só tenho a agradecer”, disse a dona de casa Elva Lima dos Santos.



Além dos exames citopatológicos, o público-alvo também recebe atendimento médico e orientações. “A importância de você realizar uma ação dessa se baseia principalmente na difusão do conhecimento, acerca da importância da realização dos exames de prevenção, que é essencial. A gente na atenção básica de saúde trabalha basicamente prevenindo o aparecimento dessas lesões e isso é importante para todas as mulheres entre 25 e 64 anos”, explicou a estudante de Medicina Antônia Araújo.

Moradora da comunidade Cajazeiras, Neta Dantas também aprovou a iniciativa da Prefeitura, reconhecendo a relevância do serviço para a sua saúde. “A importância dessa ação é para a saúde da gente. É bom a gente sempre ter. Esse exame deve ser feito todos os anos. Então, uma ação dessa aqui deve sempre acontecer. É ótimo, maravilhoso”, contou.



A equipe da Unidade Básica de Saúde Alcides Martins Veras – da comunidade Passagem de Pedra – participou da ação. “A gente promove uma série de melhorias para as pessoas que moram na zona rural. A gente dá apoio a diversas comunidades rurais e essa ação facilita o acesso à saúde da população rural de Mossoró. Então, eu avalio como um momento muito oportuno”, pontuou Ocimar Souza, diretor da UBS.Anteriormente, a mesma ação foi realizada na comunidade Piquiri e nos próximos dias chegará a Passagem de Pedra e outras localidades da zona rural do nosso município

. “Estamos realizando a busca ativa das mulheres para realização dos exames citopatológicos. É muito importante essa busca ativa, pois ainda é alto o número de mulheres com câncer de colo do útero. Então, estamos levando os profissionais para comunidades rurais, facilitando o acesso das mulheres aos nossos serviços com promoção de saúde e qualidade de vida, prevenção de saúde. Estamos trabalhando as ações com um veículo que vai até a comunidade para garantir a todas as mulheres um direito básico”, frisou Suiann Costa, coordenadora de Saúde da Mulher do município.