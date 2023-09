MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ



Exame de prevenção ao câncer de colo do útero é realizado em comunidades rurais de Mossoró

Servidores municipais têm até 27 de outubro para atualização de dados do Censo Previdenciário da Previ

Prefeitura divulga calendário de atividades da Semana Nacional do Trânsito

“Mossoró Limpa”: Prefeitura realiza mutirão de limpeza no bairro Sumaré e nas praças da Nova Betânia

Audiência pública vai discutir a intolerância contra religiões de matriz africana e a Louvação ao Baobá

Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferta oportunidade de emprego para supermercado com contratação imediata

Atendimentos gratuitos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia são disponibilizados aos mossoroenses na UNP

ESTADO

Representante da 3R justifica preços altos dos combustíveis no RN dizendo que importa o diesel e a gasolina nos Estados Unidos

Prefeito de Apodi diz que vai finalizar 20 obras no município até o final deste ano

IDEMA prepara estudo sobre viabilidade ambiental para implantação do Complexo Fotovoltaico Caraúbas

Areia Branca ajusta os últimos detalhes para o 4ª Festival do Atum, previsto para os dias 22, 23 e 24 deste mês

POLÍCIA

Em Apodi, familiares apontam que “amante” teria sido o pior do assassinato de Ronaldo Fernandes, assassinado no dia 30 de agosto com requintes de crueldade

Nacional

Lula diz que vai liberar R$ 10 bilhões para compensar municípios e estados por perdas no ICMS

Governo Federal aumenta em 1 bilhão do BNDES para reconstruir cidades destruídas por ciclone no Rio Grande do Sul e 600 milhões do FGTS de 354 mil trabalhadores

IPCA: grupo “alimentação e bebidas” registra queda de preços pelo terceiro mês consecutivo

STF começa a julgar acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro nesta quarta-feira

Belas histórias

Jornalista que ficou tetraplégico após acidente faz “vakinha” para comprar cadeira de rodas elétrica