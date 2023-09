“Um projeto com 28 anos de história, e Mossoró faz parte desse roteiro”, diz criador do “Seis & Meia”. O projeto foi retomado na cidade de Mossoró, com o apoio da Prefeitura Municipal, na noite desta terça-feira (12). A primeira atração deste retorno foi o cantor e compositor Paulinho Moska. Na ocasião, o secretário municipal da Cultura, Igor Ferradaes, confirmou que o projeto terá continuidade, com atrações confirmadas já até dezembro. “É um projeto histórico que vai continuar no palco do Teatro Municipal”, salientou.

Vitalidade e muita música. Assim, se destacou a volta do Projeto Seis & Meia a Mossoró na noite desta terça-feira (12). Com apoio da Prefeitura de Mossoró, o projeto retornou à cidade, tendo como primeira atração o cantor e compositor Paulinho Moska que, com talento, pôde mais uma vez expressar a força da cultura, durante sua apresentação no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

O show de abertura foi da cantora Fernanda Azevedo, que salientou a honra de poder se apresentar dentro do “Seis & Meia”.

“Ficamos sempre ansiosos porque, na verdade, é uma responsabilidade grande. Todo show, rola esse nervosismo antes, mas estou feliz, porque o Projeto Seis & Meia é muito bem falado, eu mesma ouvia falar, e agora não só poder assistir, mas poder cantar, isso é uma honra imensurável. É um prazer mesmo, de verdade”, disse.

A noite era de expectativa para o público, que reconhece a importância da cultura para Mossoró e da música como arte. Isolina Melo, aposentada, é uma das admiradoras da cultura, em especial da Música Popular Brasileira, e se disse feliz por poder acompanhar o show de Paulinho Moska.

“Sou uma grande incentivadora, amo Música Popular Brasileira, defendo. O projeto está incutido no meu sonho, porque quando surgiu eu era ‘amiga da arte’, comprávamos a temporada, sem saber nem quem vinha, para apoiar e garantir que esse projeto se sustentaria. E eu nunca perdi o projeto. Estou muito feliz, e ainda mais Paulinho Moska, que eu gosto muito, faz parte da minha história”, declarou.

A servidora pública Maiza Souza também foi ao show e aprovou a volta do Projeto Seis & Meia a Mossoró. “Acho muito legal, devido às pessoas que querem algo mais cultural, que é o meu caso. Já estou também na expectativa da próxima edição. E em relação à volta do projeto, estamos aqui para prestigiar”, frisou.

O show de Paulinho Moska encantou o público, e o cantor ressaltou o grande momento vivenciado no Teatro Dix-huit Rosado. “Realmente fiz um show hoje gostoso, porque o público estava muito alegre também, comunicativo, chegava a energia, os melhores shows são assim. Fico feliz também de estar comemorando no Projeto Seis & Meia, que é um projeto que eu fiz muito no início da carreira. Nos 15 primeiros anos, eu vinha muito ao Nordeste, com o ‘Seis & Meia’”, expressou.

O Projeto Seis & Meia terá continuidade no Teatro Dix-huit Rosado, como explicou o secretário municipal da Cultura, Igor Ferradaes.

“É um grande prazer ter essa comemoração de 30 anos de Paulinho Moska aqui no Teatro Dix-huit Rosado, nesse retorno do Projeto Seis & Meia. Depois de muita negociação, parceria com o Município, o projeto volta aos palcos de Mossoró. É um projeto histórico que vai continuar no palco do Teatro Municipal, com edições já confirmadas até dezembro deste ano”, salientou.

Criador do Projeto Seis & Meia, William Collier enfatizou a importância do apoio da Prefeitura de Mossoró para o desenvolvimento da iniciativa.

“Um projeto com 28 anos de história, e Mossoró faz parte desse roteiro que contempla Natal-RN, João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE. São 4.100 shows realizados, e Mossoró faz parte dessa história. É importante demais o apoio da Prefeitura, porque sem o apoio fica difícil trazermos bons artistas, artistas de qualidade, como é a característica do Projeto Seis & Meia”, disse.

Produtor-geral do projeto, Amaury Júnior definiu o “Seis & Meia” como democrático e também evidenciou a importância do apoio da administração municipal. “É um projeto popular, um projeto democrático, inclusivo, mas, sobretudo, um palco aberto para todos. Voltamos de vez e voltamos para ficar graças a grandes parceiros, com certeza, como a Prefeitura de Mossoró. Então, esse projeto só está hoje aqui de volta porque contou com patrocinadores, parceiros e apoiadores institucionais como a Prefeitura de Mossoró”, destacou.