Mossoró Rural: 600 hectares de áreas foram cortadas e plantadas somente em 2023

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou neste mês levantamento das áreas cortadas e plantadas nas comunidades rurais dentro do “Mossoró Rural”. A ação é o maior programa de assistência técnica a agricultores e agricultoras do município.



Com apoio da Prefeitura de Mossoró, nos oito primeiros meses de 2023 houve o corte e plantação de aproximadamente 600 hectares em áreas na zona rural do município. Ao todo, são 584 hectares. Deste total, 305 ha foram para preparo de solo para cajueiro, batata, milho, feijão e outras culturas. A área plantada (milho, sorgo e feijão) atingiu 279 hectares.



“Esse apoio ao homem do campo é mais uma ação dentro do programa ‘Mossoró Rural’, que tem como objetivo garantir ao agricultor mossoroense o apoio necessário para o corte de terra, o plantio das mais variadas atividades produtivas, fazendo com que ele consiga aumentar sua produção e ter maior eficiência e sustentabilidade na sua atividade”, declarou o titular da Secretaria de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira.



O levantamento aponta que o trabalho do Município beneficiou 95 agricultores de 27 comunidades rurais. Ao todo, foram 331 horas de trator disponibilizadas para o corte de terra desses beneficiários pela ação da Prefeitura de Mossoró. Já na área plantada foram beneficiados 32 agricultores de 16 localidades na zona rural.



Vale salientar que a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, beneficia mais de 4 mil agricultores dentro do Programa Semear, chamado de corte de terra. Além deste trabalho, a Seadru disponibiliza maquinário para agricultores realizarem o corte de terra de sua propriedade, chegando a esse número de mais de 300 hectares cortados no programa.



Na sua fase inicial, o programa "Mossoró Rural" já beneficiou mais de 1.000 produtores rurais diretamente, e cerca de 5.000 indiretamente. O investimento total ultrapassou R$ 1 milhão, proveniente tanto da Prefeitura de Mossoró quanto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Cerca de 100 comunidades rurais foram atendidas até o momento.



Para o ano corrente, a Prefeitura planeja ampliar o programa, firmar um convênio com o Sebrae e investir R$ 1,6 milhão em todas as cadeias produtivas de Mossoró, buscando fortalecer ainda mais o setor agrícola local.



ROÇO E SILAGEM



A Secretaria de Agricultura de Mossoró também disponibilizou o trabalho de silagem e roço nas comunidades rurais do município. A silagem beneficiou oito agricultores de oito localidades. A ação produziu 97 toneladas (sorgo e milho).



O trabalho de roço foi realizado em Rancho de Velha, PA Lorena, PA Recanto da Esperança, Senegal, Panela do Amaro, PA Cabelo de Nego, Agrovila Paulo Freire, Agrovila Pomar, PA Boa Fé, PA Quixaba, Oiticica, Sítio Ingá, Barrinha, Córrego Mossoró, Passagem de Pedra, PA Jurema, Jucuri (região) e Agrovila Nova União.