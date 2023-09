Detran/RN disponibiliza contato telefônico para candidatos do Programa CNH Popular

O contato é o (84) 99807-7173, e está disponível exclusivamente para atendimento aos candidatos do Programa CNH Popular 2023. O contato é para chamadas e mensagens via Whatsapp e funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14h. As inscrições para o Programa seguem até dia 25 deste mês, somente online por meio do Site e Portal de Serviços do Detran. Mais informações e o edital completo podem ser conferidos no site www.detran.rn.gov.br.

O Programa CNH Popular 2023 vai oferecer mil vagas para a obtenção gratuita de Carteira Nacional de Habilitação para a população de baixa renda. Os beneficiários selecionados receberão dispensa total dos exames e taxas do Detran, dos custos de confecção da primeira CNH ou, em caso de mudança, para a categoria C, D e E, e despesas referentes aos cursos teórico e prático de direção veicular ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFC’s).



Contato para atendimento:

(84) 99807-7173 (Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 14h)