"A gente exporta o óleo bruto e importa os derivados”, diz depuada Isolda

“A reunião foi fundamental para constatar coisas que são muito importantes para o RN. Como os fatos da primeira experiência dessa empresa com o petróleo ser de 2019 e que 100% da gasolina, 70% do óleo diesel do estado ser importado. Isso justifica o fato de pagarmos uma das gasolinas mais caras do Brasil”, disse. Isolda explicou que o preço da gasolina é baseado no mercado internacional e não na produção local e colocou o fato como consequência da privatização da Petrobras. “Voltamos ao tempo de colônia. A gente exporta o óleo bruto e importa os derivados”, disse.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) aproveitou o horário destinado aos oradores nesta quarta-feira (13) para relatar o resultado da 1ª reunião conjunta entre as comissões de “Educação, Ciência e Tecnologia” e de “Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania” que debateu, junto às entidades e órgãos envolvidos, a questão dos aumentos constantes no preço dos combustíveis do RN. O estado produz petróleo e possui refinaria em seu território.

Veja mais

3R diz que preço dos combustíveis no RN está alto porque são importados

“A reunião foi fundamental para constatar coisas que são muito importantes para o RN. Como os fatos da primeira experiência dessa empresa com o petróleo ser de 2019 e que 100% da gasolina, 70% do óleo diesel do estado ser importado. Isso justifica o fato de pagarmos uma das gasolinas mais caras do Brasil”, disse.



Isolda explicou que o preço da gasolina é baseado no mercado internacional e não na produção local e colocou o fato como consequência da privatização da Petrobras. “Voltamos ao tempo de colônia. A gente exporta o óleo bruto e importa os derivados”, disse.

A parlamentar alertou para o fato dos donos de postos estarem se organizando para comprar combustível na Paraíba. “Isso significa que vamos reduzir a arrecadação no RN”, finalizou.