MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

Comitiva da Agência Reguladora de Mossoró conhece como funciona a Agência Reguladora de Servidos Públicos no Estado do Ceará

Câmara aprova projeto de lei do executivo que autoriza repasse para profissionais de enfermagem de Mossoró

Mossoró Rural: 600 hectares de áreas foram cortadas e plantadas somente em 2023

Cerca de 100 atores se preparam para se apresentarem no Auto da Liberdade 2023.

“Um projeto com 28 anos de história, e Mossoró faz parte desse roteiro”, diz criador do “Seis & Meia”

ESTADO

Ministro Wellington Dias e governadora Fátima Bezerra assinam protocolo do programa Pactos “Brasil Sem Fome” em Mossoró e entrega Unidade de Beneficiamento de Algodão Agroecológico em Apodi nesta sexta-feira

Detran/RN disponibiliza contato telefônico para candidatos do Programa CNH Popular

Governo do RN assina aditivo com Ocean Winds e memorando com a Neoenergia para produção de energia eólica no mar

Atriz Titina Medeiros interpreta a Potiguar Alzira Soriano, primeira mulher eleita prefeita na América Latina na novela Amor Perfeito

Natal sediará II Conferência Nordeste pelo Clima nesta sexta-feira

Senador Styvenson anuncia compra de máquina que transforma até cueca velha em um pó que pode ser usado para produzir tijolos, telhas, canos, estacas e até combustível para formos de fábrica de cimento

NACIONAL

Petrobras inicia o licenciamento ambienta para instalar usinas eólicas em dez pontos da costa brasileira; uma previsão para produzir 23 GW de potência, mais do que a Usina de Itaipu

Moraes rebate defesa de réu e diz que atos de 8 de janeiro não foram 'domingo no parque' e vota por pena de 17 anos de prisão: Nunes Marques vê apenas danos ao Patrimônio Público

STF decide que sindicatos podem cobrar a chamada contribuição assistencial

POLICIA

Justiça manda prender preventivamente senhor de 81 anos acusado de ter abusado de uma menina de 11 anos em 2013 em Mossoró