Agências reguladoras de Mossoró e Fortaleza realizam intercâmbio para troca de conhecimentos

Os integrantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mossoró (AGRM) participaram nesta semana de visita técnica à Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), em Fortaleza/CE.

A diretora-presidente Carolyne Oliveira, o diretor técnico-operacional Cleciano Rebouças e o diretor jurídico Luciano Silva, da AGRM, foram recebidos pelo presidente da agência cearense, Hélio Winston Leitão.

O objetivo do encontro tratou-se do compartilhamento das rotinas jurídica, administrativa e técnica do Ente Regulador Cearense. "A Agência Reguladora do Estado do Ceará é uma entidade considerada referência em boas práticas regulatórias, por isso dá-se nossa visita técnica para conhecer de perto as atividades e funcionamento do órgão", afirmou a diretora-presidente Carolyne Oliveira.

“É uma grande satisfação contribuir com o aprimoramento de mais uma agência reguladora que inicia suas atividades. O intercâmbio de informações entre entes reguladores deve se tornar uma rotina, por fortalecer, ainda mais, o cenário regulatório do País”, enfatizou o presidente da Arce, Hélio Winston Leão.

A comitiva mossoroense participou ainda de reuniões individuais em vários setores da Arce, as quais prosseguiram até o dia 13. De acordo com Carolyne Oliveira, a proposta dos encontros é de fomentar a troca de experiências e técnicas executadas na Procuradoria Jurídica; no Núcleo de Julgamento de Infrações; na Coordenadoria de Saneamento; na Coordenadoria Econômico-Tarifária; e na Coordenadoria de Planejamento e Informação Regulatória da Agência Cearense.