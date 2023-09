Agentes de trânsito de Mossoró passam por curso de noções de perícia e procedimentos com o ITEP

Com a recente alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que promoveu a mudança no funcionamento e serviços do trânsito local, a Lei n.º 14.599/23 passou a ampliar a atuação dos agentes de trânsito municipais. Com isso, se torna ainda mais imprescindível os agentes entenderem os procedimentos adequados para as diversas novas situações. O curso tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho dos agentes com noções de perícia e procedimentos em cenários de sinistros de trânsito.

Visando atender com eficácia as novas funções atribuídas no âmbito local, os agentes de trânsito do município passaram por mais um curso de qualificação, desta vez desenvolvido para trabalhar o aperfeiçoamento das noções de perícia e procedimentos em cenários de sinistros de trânsito. As atividades aconteceram nesta terça-feira, 14, nas instalações da Faculdade Uninassau e foram ministradas por profissionais do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).



Com o crescimento e o desenvolvimento do nosso município, o cenário de sinistros de trânsito passa a ser cada vez mais um território onde as noções de perícia e procedimentos adequados desempenham um papel fundamental. Nesse sentido, a busca por resposta é constante, tanto para a justiça, para sociedade, quanto para os envolvidos e seus familiares. Com isso, é imprescindível que os profissionais estejam cada vez mais preparados e qualificados para lidar com qualquer tipo de situação.

“Pois é, mais uma capacitação, isso é de extrema importância, e agora com o apoio do ITEP, onde o agente de trânsito vai perceber, vai entender e vai aprender o que é que se deve manter num local de acidente de trânsito, o que tecnicamente nós chamamos de sinistro de acidente de trânsito. Quais os elementos? quais os itens? são coisas que aparentemente podem perceber como aspectos simples, mas uma marca de frenagem, vestígio, são itens de extrema importância para que o técnico do ITEP possa verificar a circunstância e estabelecer ali um procedimento para que posteriormente seja dado o campo de investigação”, disse o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.



Com a recente alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que promoveu a mudança no funcionamento e serviços do trânsito local, a Lei n.º 14.599/23 passou a ampliar a atuação dos agentes de trânsito municipais. Com isso, se torna ainda mais imprescindível os agentes entenderem os procedimentos adequados para as diversas novas situações, assim como em casos de perícia e procedimentos em cenários de sinistro de trânsito. Pensando nisso, a Prefeitura segue capacitando esses profissionais, visando garantir que nossa cidade esteja cada vez mais segura e com profissionais preparados nas ruas.

“A gente está trazendo aqui um treinamento inicial acerca de perícias de trânsito, que é um tema bem importante, que agora os agentes vão atuar também nessa área. A importância do Itep é que ele está também compartilhando conhecimento, treinando os agentes, passando essas informações para que possam ter uma noção daquilo que a gente passa no nosso dia a dia na perícia criminal. Então, a princípio, eles devem atuar nos acidentes sem vítimas fatais, mas que também demandam muito esforço com relação à produção de dados técnicos e de todas as outras informações desses laudos de acidentes, por exemplo”, frisou o perito criminal do Itep, Clécio Soares.



No curso, foi reforçado também os protocolos, enfatizando o entendimento de garantir sempre, e em primeiro lugar, a segurança das vítimas. Além disso, a importância da sinalização adequada do local do acidente, assim como a solicitação e prestação de socorro imediato. Após a garantia da segurança, que a coleta de provas e evidências deve se iniciar. A identificação documental é também fator preponderante na análise dos procedimentos. Vídeos, fotos e relatórios devem registrar o máximo de detalhes possíveis do cenário, desde a condição dos veículos até a situação da estrada. Esses detalhes são essenciais para o entendimento e a reconstrução exata do sinistro.



A perícia e os procedimentos a serem realizados em cenários de sinistros de trânsito são etapas delicadas e que buscam com cuidado as razões verdadeiras do fato. O intuito é buscar respostas claras, rápidas e justas, além da preocupação no sentido de prevenir futuras ocorrências nas estradas.