Mossoró Rural: Apicultores recebem consultoria sobre genética para alta produtividade

Na manhã desta quinta-feira (14), apicultores mossoroenses assistidos pelo programa “Mossoró Rural” participaram de uma consultoria sobre seleção genética das abelhas para a alta produtividade. Ao todo, a consultoria atende 12 apicultores. O encontro aconteceu na regional Mossoró do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



O “Mossoró Rural” é idealizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Sebrae e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern). A ação desta quinta-feira contou com a participação de um consultor do Estado de Minas Gerais.



“Esse é um projeto dentro do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, denominado 'Mossoró Rural', onde contempla a apicultura. Nela estamos trabalhando a produtividade da abelha. Estamos trazendo um consultor de Minas Gerais com uma metodologia própria executada apenas pelo Sebrae, que é a metodologia ‘Raadista’, cujo autor é Robson Raad, onde faz com que nós tenhamos a seleção genética das abelhas para a alta produtividade”, explicou o consultor do Sebrae, Lecy Gadelha. Ele destaca que Mossoró já começou a colher esses frutos. “Nós já começamos a colher esses frutos com essa alta produtividade da nossa abelha com qualidade higiênica”.

“Estamos trazendo um consultor de renome nacional para discutir estratégias, tecnologias, manejo e suporte aos nossos apicultores. Pretendemos realmente ter um aumento da produção para que os agricultores, que têm essa cadeia produtiva como forma de trabalho, tenham uma receita maior na sua atividade”, ressaltou o titular da Secretaria de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira.



Gerente de Desenvolvimento Rural da Seadru, Raniere Barbosa enfatizou que a parceria no "Mossoró Rural" vem sendo bastante produtiva para os apicultores que participam do programa. “A parceria na cadeia do mel tem uma evolução bem positiva. O aumento da produtividade, a organização dos produtores, a mobilização e o conhecimento técnico chegando trazem impacto positivo”, finalizou.



A apicultura consiste na criação de abelhas exóticas (Apis mellifera) visando produzir mel, própolis, geleia real, pólen e cera de abelha. O apicultor atua diretamente na criação de abelhas e no seu manejo para incentivar a produção de mel com qualidade para o consumo humano, profissionalmente ou como hobby.