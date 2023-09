FGV divulga resultado definitivo das provas discursivas para cargos de nível superior do concurso do TJRN. O Edital nº 01/2023 prevê 32 vagas para o cargo de Analista Judiciário - Apoio especializado e duas vagas para o cargo de Oficial de Justiça, além da formação de cadastro reserva. Já o Edital n° 02/2023 prevê 35 vagas para o cargo de Analista Judiciário - Apoio Especializado em Tecnologia de Informação (TI), além da formação de cadastro reserva; confira.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso público para servidor do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, divulgou nesta quarta-feira (13) o resultado definitivo das provas discursivas aplicadas para os cargos de nível superior.

O Edital nº 01/2023 prevê 32 vagas para o cargo de Analista Judiciário - Apoio especializado e duas vagas para o cargo de Oficial de Justiça, além da formação de cadastro reserva.

Edital nº 01/2023 - Confira o resultado definitivo das provas discursivas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Já o Edital n° 02/2023 prevê 35 vagas para o cargo de Analista Judiciário - Apoio Especializado em Tecnologia de Informação (TI), além da formação de cadastro reserva.

Edital nº 02/2023 - Confira o resultado definitivo das provas discursivas.