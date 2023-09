Corpo de Bombeiros deflagra Operação AMA no RN e alerta para riscos de incêndios florestais

Sabendo que o período mais seco do ano já iniciou, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) lançou nesta quinta-feira (14) a Operação Abrace o Meio Ambiente (AMA). Para aumentar o atendimento a ocorrências como estas, os quartéis da capital e do interior terão reforço de militares, viaturas e equipamentos.



Dados do Corpo de Bombeiros mostram que, em todo o ano passado (2022), a corporação atendeu 1.603 mil ocorrências de incêndio em vegetação. No entanto, houve uma redução de 22% nos chamados neste período em relação ao ano de 2021. Em 2022, as principais cidades foram Mossoró (357), Natal (247), Caicó (209), Parnamirim (120) e Pau dos Ferros (84), respectivamente.



Entretanto, para que continue havendo uma retração no número de ocorrências, o CBMRN tem investido constantemente na capacitação e implementação de novos conceitos e ferramentas como o monitoramento de áreas por drones. “Neste período de estiagem e seca os riscos de incêndio são ainda maiores. Por isso, o comando operacional da corporação irá reforçar os quartéis com quase um milhão de reais em diárias operacionais, novos equipamentos e viaturas que serão empregadas, exclusivamente, no combate a incêndios florestais no Estado”, disse o comandante-geral do CBMRN, coronel Monteiro”.



Ainda segundo ele, dados da corporação apontam que mais de 90% dos incêndios em vegetação são provocados por ação humana. Por isso, o CBMRN lançou uma campanha publicitária com o tema “o próximo você pode evitar”. O objetivo é chamar a atenção da população para cuidados básicos que podem evitar ocorrências como estas neste período de estiagem e seca em nosso Estado. “Importante a população colaborar como, por exemplo, não lançar pontas de cigarro pela janela do veículo, não fazer fogueiras, não realizar limpezas de terrenos utilizando o fogo e nem soltar fogos de artifício próximo a vegetação seca. São dicas básicas para podemos prevenir novos incêndios”, disse