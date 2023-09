Prefeito fala sobre a importância da visita do ministro Wellington Dias a Mossoró

Prefeito fala sobre a importância da visita do ministro do Desenvolvimento Social a Mossoró. Wellington Dias desembarcou no Aeroporto de Mossoró por volta das 9h30 desta sexta-feira (15). Segundo Allyson Bezerra, Dias foi questionado sobre os bloqueios que aconteceram no bolsa família e afirmou que todos serão restabelecidos, à medida que os beneficiários forem conseguindo o direito ao benefício.

FOTO: PEDRO CEZAR