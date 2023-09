74ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado terá categoria para Pessoas Com Deficiência

Esta é a primeira vez que a competição mais antiga do país sem sofrer interrupções, contará com a participação dos atletas com deficiência. A novidade foi acertada em comum acordo entre a Prefeitura de Mossoró, a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a Federação Norte-Riograndense de Ciclismo (FNC). A competição, marcada para o dia 24 de setembro, no Corredor Cultural. As inscrições para todas as categorias vão até o dia 21 de setembro, ou até preencher todas as 400 vagas à disposição, através do site http://provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br/. Para se inscrever, em qualquer categoria, o atleta deverá apresentar CPF e comprovante de residência.

Em sua septuagésima quarta edição, a Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado ganha um importante marco histórico para o aumento da inclusão no cenário esportivo. A competição, marcada para o dia 24 de setembro, no Corredor Cultural, incluirá a categoria PCD (Pessoas Com Deficiência).



Esta é a primeira vez que a competição mais antiga do país sem sofrer interrupções contará com a participação dos atletas com deficiência. A novidade foi acertada em comum acordo entre a Prefeitura de Mossoró, a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a Federação Norte-Riograndense de Ciclismo (FNC).



“É um momento ímpar. Ouvindo o apelo dos paraciclistas, não poderíamos pensar diferente em inserir pela primeira vez a categoria PCD. Aproveito a oportunidade para destacar o importante diálogo da Secretaria de Esporte e Juventude com a FNC, nas pessoas de Sônia Cardoso e Guto Rodrigues, e a CBC, na pessoa de Anderson, respectivamente, que contribuem diretamente na confecção desta prova para que ela tenha a grandeza que o esporte merece. Contamos com a participação de todos para esse novo momento da Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado”, comentou a secretária de Esporte, Larissa Maciel.



As inscrições para todas as categorias vão até o dia 21 de setembro, ou até preencher todas as 400 vagas à disposição, através do site http://provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br/. Para se inscrever, em qualquer categoria, o atleta deverá apresentar CPF e comprovante de residência.



Todas as categorias contarão com premiação em dinheiro, bem como troféu e medalhas alusivas à prova.