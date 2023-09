Energias renováveis: Idema promove Audiências para implantação de Complexo Eólico e Solar em Lajes, Assú e Mossoró.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema promoverá mais duas audiências públicas na temática de energias renováveis. A primeira acontecerá no dia 19, quando será apresentado e discutido o do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Eólico Lajes Norte.



A primeira sessão pública será realizada na próxima terça-feira (19), às 18h, na União Caixeiral, localizada na Travessa Raimundo Melo, nº 404, em Lajes. O empreendimento é composto por 04 Parques Eólicos, sendo que cada parque possuirá 10 aerogeradores, totalizando 40 turbinas eólicas, com potência unitária de 6,6 MW, totalizando 264 MW de potência instalada, a ser localizado no município de Lajes, através do Processo nº 2022-185716/TEC/LP-0157, de interesse da Ventos de Santo Arcadio Energias Renováveis S.A.



A segunda Audiência será promovida no dia 20, referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Solar Serra do Mel Sul (CSSM Sul), nos municípios de Assú e Mossoró.



O evento será às 18h, no Cine Teatro Pedro Amorim, localizado na Rua São João, nº 262, Centro, em Assú. O Complexo é composto pelas Unidades Fotovoltaicas UFV Serra do Mel XI, UFV Serra do Mel XIV, UFV Serra do Mel XV, UFV Serra do Mel XVI, UFV Serra do Mel XVII e UFV Serra do Mel XVIII, com capacidade total instalada de 288,708 MW, em uma área total de 962,75 hectares, através do Processo nº 2022-187816/TEC/LP-0184, de interesse da empresa Voltalia Energia Do Brasil Ltda.



Os encontros têm por finalidade expor aos interessados o conteúdo dos estudos, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito dos estudos ambientais, conforme Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama Nº 01/86 e 09/87.



Mais informações sobre as Audiências e os regulamentos estão disponíveis no site institucional, idema.rn.gov.br.



Serviços



· Audiência Pública para implantação do Complexo Eólico Lajes Norte

Quando: 19/09 (terça-feira)

Horário: 18h

Onde: na União Caixeiral, localizada na Travessa Raimundo Melo, nº 404, em Lajes.



· Audiência Pública para implantação do Complexo Solar Serra do Mel Sul (CSSM Sul)

Quando: 20/09 (quarta-feira)

Horário: 18h